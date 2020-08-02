Религия
КоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.Интерфаксвчера в 07:34
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Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях
Независимая газетавчера в 12:57
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Общество
Напавшего на туристов в Крыму охранника уволили
iReactor 01 августа в 22:15
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
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Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
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Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
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«МЮ» предложил «Боруссии» разбить платеж за Санчо на три года
Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн евро этим летом. Еще 30 – через год, а оставшиеся 20 – в 2022 году.
ProstoProSport 03:32
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России
В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР).
РБК 02:16
Политика
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Бывшую самую молодую миллиардершу осудили за фото дочери в копии Lamborghini
Lenta.ru 03:12
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Авто
Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 01:20
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Экономика
«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги
Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей.
REGNUM 03:47
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.
RT на русском 03:42
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Финансы
Доллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Общество
Преподаватели вузов пожаловались на списывание при дистанционном обучении
Согласно опросу, проведенному Минобрнауки и Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), результаты которого приводит РБК, большинство педагогов – 51,2% - заявили о выросшем количестве случаев академического мошенничества, то есть плагиата и списывания, а также сдаче экзамена другим человеком.
Новые Известия 02:36
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела вчера в 03:51
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41