Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

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