Религия
КоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
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с чего всё началось
"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал глава РПЦ. "Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, - считает он.Интерфакс07:34
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Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях
Независимая газета12:57
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Авто
Kia подняла цены на пять моделей в России
Сообщается, что Optima и Sportage последний раз дорожали в июне, Rio и Rio X-Line получили увеличение цены в марте, Stinger сохранял неизменные ценники с февраля 2020 года.
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Крылья Советов — Балтика 0:0
Спорт-Экспресс 13:01
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
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«Кто не пьет, тот Киркоров». Глава Союза десантников России припомнил певцу «хамский» ролик
Киркоров подготовил ролик про ВДВ для юмористического скетч-шоу, в нем он предстал в образе десантника.
Телеканал 360° 08:49
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Откровения мэра Якутска Сарданы Авксентьевой
Сегодня мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась в соцсетях своими мыслями: С понедельника ежедневно после работы объезжаю дороги, которые мы строим, ремонтируем и реконструируем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
SakhaLife.ru 05:13
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В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском 16:47
Кино
Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги
Напомним, что первая часть сумерек вышла в 2008 году и до сих пор этот фильм всемирно любим.
RuNews24.ru 09:16
Политика
США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 19:10
Общество
Циклоны принесут дожди на всю неделю в Приморье
По данным синоптиков, в южном и восточном Приморье ожидаются сильные и очень сильные дожди со штормовым ветром.
EastRussia 19:17
Происшествия
Травмы в автобусе во время резкого торможения получил пассажир в Биробиджане
Полковом, г. Биробиджан, водитель пассажирского автобуса ПАЗ 320540 при движении по дороге резко снизил скорость перед неровностями на проезжей части, в результате чего пассажир автобуса ударился о поручень.
РИА Биробиджан 19:30
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
Польша обвиняет Россию в авиакатастрофе 2010 года. Тогда разбился лайнер президента Леха Качиньского.
ToDay News Ufa 06:10
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Культура
Первая серия мультфильма «Зебра в клеточку» опубликована в Сети
Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала первую серию мультфильма "Зебра в клеточку".
NewInform вчера в 04:58
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Авто
Серийное производство российского электромобиля Zetta планируется начать в конце 2020 года
Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС 20:00
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом Палаты лордов Британии
Сын предпринимателя Александра Лебедева и владелец нескольких английских изданий, включая Evening Standard и Independent, станет членом британской Палаты лордов.
Телеканал RTVI 31 июля в 15:04
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Происшествия
Врач скормил 100 водителей крокодилам и сбежал от полиции
Индийский врач, который отбывал пожизненное наказание в тюрьме за торговлю органами, убийства и кражи, сбежал во время отпуска.
Lenta.ru вчера в 21:12
Экономика
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
Здоровье
199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33