Религия

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал глава РПЦ. "Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, - считает он.
Интерфаксвчера в 07:34

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Патриарх Кирилл заявил, что в слухах о его богатстве нет ни капли правды

Эхо Москвывчера в 11:11

Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

РБКвчера в 09:51

Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве

RT на русскомвчера в 09:37

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Независимая газетавчера в 12:57

Патриарх Кирилл призвал не доверять слухам о его богатстве

РИА Новостивчера в 08:37

Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве

Lenta.ruвчера в 08:30

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Говорит Москвавчера в 07:57
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Общество

Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
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Общество

Закон об иностранном финансировании СМИ могу смягчить

Минэкономики предложило смягчить требования к отчетности об иностранном финансировании средств массовой информации (СМИ).
Коммерсантъ 02:10
Экономика

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Политика

Побег из Кандагара. Как российские летчики спасали себя в Афганистане

Аргументы и Факты вчера в 17:05
Футбол

Ловрен будет играть за «Зенит» под шестым номером

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Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
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Космос

На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом

Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 01 августа в 11:55
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Политика

США и курды договорились о модернизации нефтяных месторождений в Сирии

США и курдам удалось достичь договоренностей относительно модернизации нефтяных месторождений на территории Сирии.
Актуальные Новости 01 августа в 12:56
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Происшествия

Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК вчера в 05:05
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Территория новостей вчера в 13:02
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Происшествия

Пожар в бизнес-центре на Новом Арбате в Москве потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Новом Арбате в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 02:14
Общество

Мантуров рассказал о выпуске миллионов доз вакцин от коронавируса

Министр выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнут объем в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу 2021 года.
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Общество

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты

Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года.
РБК вчера в 22:30
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Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
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Футбол

Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»

Русская Планета вчера в 23:32
Общество

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
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Общество

Еще 842 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Еще 842 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 02:11
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в нескольких регионах России

Воздух на северо-востоке европейской части России и Уральского федерального округа прогреется на текущей неделе до 28-30 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы.
Известия 01:40
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Политика

СПЧ возьмет под контроль расследование дела Сафронова

Согласно заявлению главы СПЧ Валерия Фадеева, Совет возьмет под контроль дело Сафронова.
Lenta.ru вчера в 18:43
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Общество

Названо число сталкивавшихся с домогательствами на работе россиян

Эксперты назвали число россиян, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте.
Lenta.ru 01:10
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Здоровье

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Губернатор отметил, что если тренд по снижению заболеваемости сохранится, в середине августа будет снят очередной ряд ограничений.
Вечерний Мурманск 01:25
Общество

В Крыму уволили охранника после инцидента с нагайкой на пляже

Охранник объяснил это тем, что посещать пляж могут только постояльцы санатория.
Говорит Москва вчера в 04:42
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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек.
Lenta.ru вчера в 03:29
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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек

На очередном оперативном совещании в правительстве республики Минздрав озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии.
КП - Уфа 01:17
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске

Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
RT на русском 02:07
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