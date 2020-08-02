"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал глава РПЦ. "Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, - считает он.

с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

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