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Коммерсантъ

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал глава РПЦ. "Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, - считает он.
Интерфакс07:34
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Патриарх Кирилл заявил, что в слухах о его богатстве нет ни капли правды

Эхо Москвы11:11
РБК

Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

РБК09:51
RT на русском

Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве

RT на русском09:37
Независимая газета

Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях

Независимая газета12:57
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал не доверять слухам о его богатстве

РИА Новости08:37
Lenta.ru

Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве

Lenta.ru08:30
Говорит Москва

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Говорит Москва07:57

Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufaвчера в 03:56
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В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета09:57
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Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз

Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM06:10
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ru14:29
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Названы самые популярные товары в российских магазинах

За семь месяцев 2020 года в продуктовых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» наибольшим спросом пользовались бананы, картофель и сахар-песок, сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».
Солидарность04:48
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В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией

Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион online10:39
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Австриец отбил пальцы у слепка скульптуры XIX века при съемке селфи

Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у гипсового слепка знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби.
РИА Новости14:42

Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам диетолога, резкое похудение, безусловно, поднимает человеку настроение и поддерживает хорошее психологическое состояние, однако оно может нанести организму серьезный вред, даже способно привести к летальному исходу.
ToDay News Ufa07:17
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