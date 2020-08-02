Религия
КоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
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с чего всё началось
"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал глава РПЦ. "Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, - считает он.Интерфакс07:34
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Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях
Независимая газета12:57
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Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России
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ТАСС 23:00
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
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Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
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РИА Новости 17:44
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Школы и детсады Амурской области переоснащают для удобства детей с ОВЗ
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АСН24 22:06
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В Приморье местный житель угрожал поджечь газовый баллон, держа на руках своего семимесячного ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Вышла коллекция плюшевых героев Cyberpunk 2077
CyberSport.ru 15:05
Происшествия
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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.
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Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors
Известия 31 июля в 21:50
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Мойка78 вчера в 12:42
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Ливийская армия Хафтара обратилась к США
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.
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Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.
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Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
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Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
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