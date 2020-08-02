Религия

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.
Интерфаксвчера в 07:34

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Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях

Независимая газетавчера в 12:57

Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве

Lenta.ruвчера в 08:30

Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве

RT на русскомвчера в 09:37

Патриарх Кирилл заявил, что в слухах о его богатстве нет ни капли правды

Эхо Москвывчера в 11:11

Патриарх Кирилл призвал не доверять слухам о его богатстве

РИА Новостивчера в 08:37

Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

РБКвчера в 09:51

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Говорит Москвавчера в 07:57
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
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Общество

Первый электромобиль в России начнут производить в конце 2020 года

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta должен начаться в конце 2020 года, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Игры

Warframe получит обновление Heart of Deimos в конце августа

Vevby.ru вчера в 17:02
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Антипов анонсировал новое правдивое расследование катастрофы MH17

Антипов отметил, что в ближайшее время представит новые факты о случившемся.
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«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4

«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
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В Забайкалье не планируют секвестировать бюджет

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом, Правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.
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Тимошенко рассказала о «трагической ошибке» украинских граждан

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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
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Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Моссовет вчера в 05:23
Политика

В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе

Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 00:02
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Армия и оружие

Сатановский предрек большую войну Запада против России

США и НАТО используют их в качестве плацдармов для разворачивания полномасштабной войны в ближайшее десятилетие, предрек Сатановский.
Народные новости вчера в 16:06
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Экономика

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
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Здоровье

Новые правила карантина начали действовать на Украине

На Украине ввели новые правила адаптивного карантина: теперь регионы страны поделены на 4 зоны в зависимости от эпидемической обстановки, такое решение было принято кабинетом министров.
Live24 01 августа в 05:47
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Кино

Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат

К открытию кинотеатров первого августа подобрались самые разнообразные кинокартины.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
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Авто

Китайский аналог Aurus получил длиннобазную версию

Поднебесный бренд Hongqi, специализирующийся на производстве машин для властей Китая, сообщил о премьере "растянутой" модификации флагманского седана H9, который вполне можно назвать аналогом отечественного Aurus Senat.
Новые автомобили 31 июля в 12:25
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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Экономика

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В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС вчера в 17:07
Политика

РБК: СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) ответил на обращение правозащитников по делу Ивана Сафронова, сообщил РБК со ссылкой на текст письма.
Коммерсантъ вчера в 18:55
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
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Происшествия

К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
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Происшествия

Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили

Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости вчера в 21:29
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Общество

Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России

Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
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Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM вчера в 15:29
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Происшествия

В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
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Общество

В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей

Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) вчера в 06:46
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