Религия
КоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
Читать в источнике
Оценить2,8K
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.Интерфаксвчера в 07:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях
Независимая газетавчера в 12:57
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Первый электромобиль в России начнут производить в конце 2020 года
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta должен начаться в конце 2020 года, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Mockva.ru 00:05
Игры
Warframe получит обновление Heart of Deimos в конце августа
Vevby.ru вчера в 17:02
Происшествия
Антипов анонсировал новое правдивое расследование катастрофы MH17
Антипов отметил, что в ближайшее время представит новые факты о случившемся.
Народные новости вчера в 09:31
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport вчера в 09:51
Экономика
В Забайкалье не планируют секвестировать бюджет
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом, Правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.
REGNUM 00:34
Космос
Россия запустила собственный интернет на МКС
Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей.
Телеканал Санкт-Петербург 31 июля в 10:57
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Моссовет вчера в 05:23
Политика
В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 00:02
Армия и оружие
Сатановский предрек большую войну Запада против России
США и НАТО используют их в качестве плацдармов для разворачивания полномасштабной войны в ближайшее десятилетие, предрек Сатановский.
Народные новости вчера в 16:06
Экономика
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
Здоровье
Новые правила карантина начали действовать на Украине
На Украине ввели новые правила адаптивного карантина: теперь регионы страны поделены на 4 зоны в зависимости от эпидемической обстановки, такое решение было принято кабинетом министров.
Live24 01 августа в 05:47
Кино
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
К открытию кинотеатров первого августа подобрались самые разнообразные кинокартины.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
Авто
Китайский аналог Aurus получил длиннобазную версию
Поднебесный бренд Hongqi, специализирующийся на производстве машин для властей Китая, сообщил о премьере "растянутой" модификации флагманского седана H9, который вполне можно назвать аналогом отечественного Aurus Senat.
Новые автомобили 31 июля в 12:25
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Экономика
Счетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС вчера в 17:07
Политика
РБК: СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме
Совет при президенте по правам человека (СПЧ) ответил на обращение правозащитников по делу Ивана Сафронова, сообщил РБК со ссылкой на текст письма.
Коммерсантъ вчера в 18:55
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости вчера в 21:29
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM вчера в 15:29
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости вчера в 16:55
Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) вчера в 06:46