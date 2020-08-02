Религия
КоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
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с чего всё началось
"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал глава РПЦ. "Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, - считает он.Интерфакс07:34
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Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
РИА Новости 11:41
Общество
В Турции изменились правила накладывания еды на «шведских столах»
RT на русском 12:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Здоровье
Сальмонеллезом заразились около 400 человек в США
В США около четырехсот человек в тридцати штатах заразились сальмонеллезом.
ToDay News Ufa 10:08
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Общество
Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме
Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.
Интерфакс 11:27
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Авто
Автодизайнер презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
Тарантас Ньюс вчера в 15:32
Игры
С глазу на глаз: Разработчики Cyberpunk 2077 обещают динамичную и напряженную систему диалогов
Srnsk 03:23
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал нахлебником и практически паразитом на русско-белорусских отношениях.
Lenta.ru 06:20
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель и Максим Колесников ушли из «Дома-2»
Участница реалити-шоу Дом-2 Алена Рапунцель сообщила, что покидает проект вместе с возлюбленным Максимом Колесниковым, мамой и сыном Богданом.
NewInform 09:32
Футбол
Губерниев рассказал о том, что Юран испугался приходить к нему на эфир
Журналист Дмитрий Губерниев рассказал в Telegram о том, что экс-наставник "Химок" Сергей Юран не придет к нему на эфир.
Газета.Ru 12:11
Футбол
«Арсенал» поборется с «Манчестер Сити» за защитника «Севильи» Карлоса
Лондонский «Арсенал» поборется с «Манчестер Сити» за бразильского защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 12:30
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Политика
Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов
Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
Военное обозрение 11:12
Космос
Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути
Научная Россия 30 июля в 04:19
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Здоровье
Районы с самой высокой смертностью от рака, инфицированное мясо и аномальная погода в августе: Главные новости Уфы и Башкирии за неделю
Редакция UfaTime.ru продолжает публиковать самые популярные новости минувшей недели.
UfaTime.ru 00:29