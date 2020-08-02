Религия
КоммерсантъПатриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.
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с чего всё началось
"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - посетовал глава РПЦ. "Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, - считает он.Интерфакс07:34
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Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях
Независимая газета12:57
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Ганчаренко остался доволен работой игроков в матче с «Ротором»
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги контрольного матча с волгоградским «Ротором», который завершился вничью — 0:0. — Ребята получили игровую практику.
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Goroday.ru вчера в 17:32
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Фургал пожаловался на отсутствие информации
Арестованный бывши губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признался посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что сложнее всего в СИЗО "Лефортово" ему дается изоляция и отсутствие информации.
Вести.Ru 13:59
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Дмитрий Губерниев: Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не придет на интервью.
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Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»
Аудио разговора появилось в Telelgram-канале «Мутко против».
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Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
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Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
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Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов
Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
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Николай Басков представил нового члена семьи: «С пополнением»
Поклонники Баскова принялись поздравлять знаменитость с новым членом семьи и восхищаться котенком.
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Друг Кокорина выставил детское фото форварда в форме «Спартака»
Куропаткин опубликовал в сторис инстаграма детское фото Кокорина. На нем нападающий облачен в форму красно-белых.
Sports.ru 13:40
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
Вести.Ru 09:26
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
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ТАСС 10:29
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
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Кравцов заявил, что серьезных опасений по поводу открытия школ в традиционном режиме нет
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Lenta.ru 13:19
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Составлен рейтинг самых нержавеющих кузовов авто
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ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
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Энергетика
Минэнерго: Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на июньском уровне
Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне, близком к июню, сообщает Министерство энергетики РФ.
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