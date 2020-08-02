Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
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Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.В источнике
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Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.
Интерфаксвчера в 07:34
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Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях
Независимая газетавчера в 12:57