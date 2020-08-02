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Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, сообщается на сайте РПЦ.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.
Интерфаксвчера в 07:34
Подробнее о событии
Независимая газета

Патриарх Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях

Независимая газетавчера в 12:57
РБК

Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

РБКвчера в 09:51
Lenta.ru

Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве

Lenta.ruвчера в 08:30
Эхо Москвы

Патриарх Кирилл заявил, что в слухах о его богатстве нет ни капли правды

Эхо Москвывчера в 11:11
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал не доверять слухам о его богатстве

РИА Новостивчера в 08:37
RT на русском

Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве

RT на русскомвчера в 09:37
Говорит Москва

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Говорит Москвавчера в 07:57

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Вести.Ruвчера в 09:26
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Ловрен будет играть за «Зенит» под шестым номером

Новичок клуба с берегов Невы будет выступать в футболке с № 6. «В новейшей истории «Зенита» шестой номер принадлежал Юрию Вернидубу, Александру Спиваку, Николасу Ломбертсу, Хави Гарсии и Браниславу Ивановичу», - напомнила пресс-служба зенитовцев.
Петербургский дневниквчера в 14:57

В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией

Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион onlineвчера в 10:39
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русскомвчера в 07:09
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Доктор Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что пандемия коронавируса является репетицией биологической войны.
URA.Ruвчера в 16:10

Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса

Заведующая отделением скорой медицинской помощи городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга врач-кардиолог Татьяна Рыбка назвала витамины, которые необходимо принимать тем, кто перенес коронавирус.
RZN.infoвчера в 05:38
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