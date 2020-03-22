Коронавирус
Аргументы неделиПатриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспринимать распространение коронавируса нового типа как милость Божию, которая может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации. Кроме того, данный вирус может подтолкнуть людей к вере в Бога.
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с чего всё началось
Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.РИА Новости06:24
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса
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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Саудовская Аравия предотвратила теракт йеменских хуситов в море
Представитель коалиции Турки Аль-Малики отметил, что лодки, которые были спущены на воду из Ходейды, пытались совершить теракт на юге Красного моря.
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Россия с 23 марта введет новые ограничение на полеты в ряд стран
Новый пакет ограничений сегодня огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Возможность полетов туда сохраняется только из Москвы.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
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Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине
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Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
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Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
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Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
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Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.