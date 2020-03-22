Коронавирус

Аргументы неделиАргументы неделиПатриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспринимать распространение коронавируса нового типа как милость Божию, которая может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации. Кроме того, данный вирус может подтолкнуть людей к вере в Бога.
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Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
РИА Новости06:24

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Патриарх Кирилл призвал рассматривать пандемию коронавируса через призму духовных знани

Эхо Москвы11:33

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости06:24

Патриарх увидел в коронавирусе повод укрепить веру в Бога

РБК07:01

Патриарх Кирилл утвердил противокоронавирусные молитвы и призвал «подумать, что все это означает»

Вести.Ru06:56

Патриарх Кирилл счел коронавирус божьей милостью и путем к богу

Lenta.ru06:54

Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса вразумлением бога

Говорит Москва06:44

Патриарх Кирилл призвал посмотреть на коронавирус как на «милость Божию»

Коммерсантъ09:21
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Общество

Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья

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В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
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В Санкт-Петербурге из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в два раза вырос спрос на аренду загородной недвижимости.
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Общество

Власти Германии договорились ужесточить меры по свободе передвижения

Федеральные и региональные власти Германии договорились ужесточить меры, касающиеся свободы передвижения граждан в стране, в связи с коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами земельных правительств.
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По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
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У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией.
РБК 12:08
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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Общество

Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок

Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
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Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры

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Саудовская Аравия предотвратила теракт йеменских хуситов в море

Представитель коалиции Турки Аль-Малики отметил, что лодки, которые были спущены на воду из Ходейды, пытались совершить теракт на юге Красного моря.
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Россия с 23 марта введет новые ограничение на полеты в ряд стран

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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
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Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

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Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

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Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
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Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
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Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
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Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК вчера в 15:48
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