Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.

с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспринимать распространение коронавируса нового типа как милость Божию, которая может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации. Кроме того, данный вирус может подтолкнуть людей к вере в Бога.

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