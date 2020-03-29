Коронавирус

Открытый НижнийОткрытый НижнийПатриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома. Об этом сообщает издание "ТАСС" Кирилл рекомендовал православным россиянам воздержаться от посещения храмов в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы. Главное о коронавирусе за 29 марта

ТАСС11:25

РПЦ пока не готова сообщить о возможных мерах предосторожности на время празднования Пасхи

Эхо Москвы10:31

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Парламентская газета05:53

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Интерфакс06:17

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

РИА Новости06:07

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК06:38

Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов

Взгляд.ру27 марта в 11:35
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Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Вечерняя Москва 15:48
Общество

Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра

В новом указе мэра Москвы записана обязанность жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция).
Российская газета 13:12
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 13:06
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 27 марта в 03:35
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Здоровье

Назван способ победить коронавирус до разработки вакцины

Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.
РИА Новости 13:53
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Политика

Вернувшихся на родину украинцев обязали соблюдать режим обсервации

Правительство страны обязало вернувшихся из-за границы граждан соблюдать режим обсервации.
News.ru 16:25
Политика

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Вести.Ru 15:52
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Политика

Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

РИА Новости 08:25
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
ТАСС 07:29
Авто

Опубликовали первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Дизайнеры представили свое видение нового W206.
Тарантас Ньюс вчера в 11:33
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