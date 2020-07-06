с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.

Общество ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% «Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС). 177

Музыка Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области. 30

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 521

Политика В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. 363

Шоу-бизнес Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Политика Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, говорится в сообщении на сайте Кремля. 1

Экономика Издательства приостановили поставки книг в «Республику» Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.

Происшествия Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50 По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.

Футбол Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже Пресс-служба РПЛ (Российская премьер-лига) сообщает, что футбольные матчи профессионального футбольного клуба "Оренбург" вместе со столичным ЦСКА и "Ростовом" начнутся позднее ранее запланированного срока.

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 1K

Общество Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала. 13