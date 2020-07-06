Религия
Моя Москва.онлайнПатриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
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с чего всё началось
Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма — символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия, — говорится в заявлении патриарха на сайте Московского патриархата.News.ru04:35
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Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Экономика
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Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.
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Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
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Глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев назвал низким риск заражения коронавирусом на борту самолета.
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Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
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Политика
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Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
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Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
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Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
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