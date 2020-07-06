Религия

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПатриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
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Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма — символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия, — говорится
 в заявлении патриарха на сайте Московского патриархата.
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