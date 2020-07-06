с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.

Общество В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 72

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Политика Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru". 331

Единоборства Александр Беспутин лишен титула WBA из-за допинга Представитель красноярской школы бокса Беспутин по обвинению в употреблении допинга лишён титула чемпиона мира по версии WBA.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 427

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 6,4K

Общество В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса. 32

Общество В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.

Гаджеты Xiaomi готовит ещё один смартфон со 108-Мп камерой Ресурс XDA Developers сообщает о том, что в коде прошивки MIUI 12 обнаружены упоминания двух новых смартфонов, которые готовит к выпуску китайская компания Xiaomi.

Происшествия Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года. 84

Политика Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС Сербия заинтересована в покупке у России комплексов ПВО, помимо уже полученных "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Происшествия Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 3

Политика Россия не рассматривает присоединение ДНР и ЛНР Россия не рассматривает Донецкую и Луганскую народные республики как свои регионы, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, пишет «Вести.Ru». 704

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже. 26