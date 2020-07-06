Религия
Моя Москва.онлайнПатриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
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с чего всё началось
Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма — символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия, — говорится в заявлении патриарха на сайте Московского патриархата.News.ru04:35
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Общество
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Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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NYT узнала о диверсии израильской разведки на ядерном объекте Ирана
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Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
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Общество
В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса
Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса.
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Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год
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Общество
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Гаджеты
Xiaomi готовит ещё один смартфон со 108-Мп камерой
Ресурс XDA Developers сообщает о том, что в коде прошивки MIUI 12 обнаружены упоминания двух новых смартфонов, которые готовит к выпуску китайская компания Xiaomi.
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Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
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Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии
Денежная прибавка к основной пенсии формируется, исходя из специфики формирования стажа.
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Политика
Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС
Сербия заинтересована в покупке у России комплексов ПВО, помимо уже полученных "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 09:06
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
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