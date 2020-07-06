Религия
Моя Москва.онлайнПатриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
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с чего всё началось
Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма — символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия, — говорится в заявлении патриарха на сайте Московского патриархата.News.ru04:35
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Политика
В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Финансы
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Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Происшествия
В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей
Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 07:11
Культура
Смолянка стала финалисткой кастинга на телеканале «Пятница»
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Readovka67.ru 06:51
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Политика
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Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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RT на русском 05:59
Происшествия
Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже
В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.
Известия 07:20
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Недвижимость
Столичные застройщики снизили число новых проектов в регионе на треть
По их данным, снижение произошло за счет высокобюджетных проектов. Число массовых новостроек среди "новичков" сохранилось.
Интерфакс 04:28
Политика
Президент Польши намерен запретить однополым парам усыновлять детей
Как полагает польский президент, за предложенные изменения в парламенте проголосуют не только депутаты правящей правой коалиции под руководством партии «Право и справедливость», но также и депутаты ультраправой партии «Конфедерация» и центристской Польской крестьянской партии.
Новые Известия вчера в 10:24
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус
Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Шоу-бизнес
Елена Малышева улетела в Нью-Йорк
Фото: Елена Малышева (@ malysheva.live) Теледокторша улетела в Нью-Йорк не просто так.
Версия.Инфо 07:31
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Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.
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В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.
РБК вчера в 21:53
Шоу-бизнес
София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов
Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.
iReactor 05:47
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
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В Испании снова закрыли пляжи из-за коронавируса
Меры вводятся на фоне увеличения числа случаев коронавируса в стране.
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Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Транспорт
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
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Происшествия
В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
RT на русском 07:31
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28