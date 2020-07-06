с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.

Политика В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.

Происшествия В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Культура Смолянка стала финалисткой кастинга на телеканале «Пятница» Смолянка Анастасия Косарева вышла в финал кастинга федерального телеканала «Пятница». Девушка претендует на место ведущей нового проекта.

Общество Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.

Политика Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.

Культура Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.

Происшествия Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.

Культура Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.

Недвижимость Столичные застройщики снизили число новых проектов в регионе на треть По их данным, снижение произошло за счет высокобюджетных проектов. Число массовых новостроек среди "новичков" сохранилось.

Политика Президент Польши намерен запретить однополым парам усыновлять детей Как полагает польский президент, за предложенные изменения в парламенте проголосуют не только депутаты правящей правой коалиции под руководством партии «Право и справедливость», но также и депутаты ультраправой партии «Конфедерация» и центристской Польской крестьянской партии.

Общество Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).

Происшествия В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.

Происшествия Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Шоу-бизнес Елена Малышева улетела в Нью-Йорк Фото: Елена Малышева (@ malysheva.live) Теледокторша улетела в Нью-Йорк не просто так.

Футбол Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.

Общество В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.

Шоу-бизнес София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.

Политика Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.

Общество В Испании снова закрыли пляжи из-за коронавируса Меры вводятся на фоне увеличения числа случаев коронавируса в стране.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.

Транспорт ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.