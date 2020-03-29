Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК06:38

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Интерфакс06:17

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Парламентская газета05:53

Патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать все предписания властей и молиться дома

ТАСС05:54

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Lenta.ru05:35

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов

Эхо Москвы07:30

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

РИА Новости06:07
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

Свердловчанка, вернувшаяся из Таиланда, избежала карантина

URA.Ru 05:40
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Военный инфекционный центр в Нижнем Новгороде построят к 20 апреля

Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 13:43
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com 02:27
Армия и оружие

В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов

В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.
Курские известия 27 марта в 04:15
Общество

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:41
Политика

Песков рассказал о телефоне, на который снимали Путина в Коммунарке

Телефон для съемки визита российского президента Владимира Путина в медучреждение в Коммунарке был найден в срочном порядке для того, чтобы была возможность увидеть, чем занимается глава государства во время этого посещения.
РЕН ТВ 07:07
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета вчера в 09:37
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика

Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
РБК вчера в 19:10
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Здоровье

Первую пациентку с коронавирусом на Ставрополье готовят к выписке

Первую на Ставрополье пациентку с коронавирусом готовятся выписывать на следующей неделе, сообщил в инстаграме глава региона Владимир Владимиров 29 марта.
Аргументы и Факты - Ставрополь 06:04
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Народные новости 05:42
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
SMINEWS в Иванове 06:26
Здоровье

В Оренбуржье заработает горячая линия для медиков

Сегодня ежедневный брифинг о ситуации по коронавирусной инфекции в области министр здравоохранения региона Татьяна Савинова начала с благодарности от имени губернатора Дениса Паслера всем сознательным жителям области, которые прислушались к советам власти и медиков и остались дома.
1743.ru 07:25
Общество

Аксенов потребовал возбудить уголовное дело на больного коронавирусом

В отношении первого зараженного коронавирусом крымчанина планируют возбудить уголовное дело. Такую жесткую меру предложил глава РК.
Krym.News 04:38
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Общество

Гордон Браун предлагает создать мировое правительство

Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Shraibikus News 07:38
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Общество

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.
Вести.Ru 05:34
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Театры

Большой театр покажет онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда»

DailyShow.Ru 27 марта в 16:27
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