Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов.

с чего всё началось

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Армия и оружие В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.

Общество Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.

Политика Песков рассказал о телефоне, на который снимали Путина в Коммунарке Телефон для съемки визита российского президента Владимира Путина в медучреждение в Коммунарке был найден в срочном порядке для того, чтобы была возможность увидеть, чем занимается глава государства во время этого посещения.

Общество В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Политика Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Экономика «Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.

Общество Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

Здоровье Первую пациентку с коронавирусом на Ставрополье готовят к выписке Первую на Ставрополье пациентку с коронавирусом готовятся выписывать на следующей неделе, сообщил в инстаграме глава региона Владимир Владимиров 29 марта.

Культура Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.

Общество Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.

Здоровье В Оренбуржье заработает горячая линия для медиков Сегодня ежедневный брифинг о ситуации по коронавирусной инфекции в области министр здравоохранения региона Татьяна Савинова начала с благодарности от имени губернатора Дениса Паслера всем сознательным жителям области, которые прислушались к советам власти и медиков и остались дома.

Здоровье Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.

Общество Гордон Браун предлагает создать мировое правительство Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.