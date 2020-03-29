Коронавирус
Lenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов.РИА Новости06:07
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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Парламентская газета05:53
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Общество
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Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
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Армия и оружие
В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов
В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.
Общество
Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода
Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Политика
Песков рассказал о телефоне, на который снимали Путина в Коммунарке
Телефон для съемки визита российского президента Владимира Путина в медучреждение в Коммунарке был найден в срочном порядке для того, чтобы была возможность увидеть, чем занимается глава государства во время этого посещения.
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В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Здоровье
Первую пациентку с коронавирусом на Ставрополье готовят к выписке
Первую на Ставрополье пациентку с коронавирусом готовятся выписывать на следующей неделе, сообщил в инстаграме глава региона Владимир Владимиров 29 марта.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
Здоровье
В Оренбуржье заработает горячая линия для медиков
Сегодня ежедневный брифинг о ситуации по коронавирусной инфекции в области министр здравоохранения региона Татьяна Савинова начала с благодарности от имени губернатора Дениса Паслера всем сознательным жителям области, которые прислушались к советам власти и медиков и остались дома.
Общество
Аксенов потребовал возбудить уголовное дело на больного коронавирусом
В отношении первого зараженного коронавирусом крымчанина планируют возбудить уголовное дело. Такую жесткую меру предложил глава РК.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Общество
Гордон Браун предлагает создать мировое правительство
Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Общество
Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.
Театры