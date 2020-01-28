Общество
РИА НовостиПатриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
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Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек
Национальная служба новостей07:40
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Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ.
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Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков, комментируя иск к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу, сказал, что претензии связаны с хозяйственной деятельностью клуба.
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Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза.
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В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Радикальный политик призвал действующую власть Незалежной "стребовать с России за Вторую мировую войну и причитающиеся Киеву части Алмазного фонда".
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ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Космос
NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид
По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
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Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
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Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Экономика
Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год
По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%. Этот результат немного лучше официального прогноза (1,3%) и значительно ниже показателя за 2018 год (2,5%).
Финансы
В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Космос
Два спутника могут столкнуться над США в январе
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
В настоящее время около 30 препаратов работают против китайского коронавируса, заявил в понедельник, 27 января, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко.