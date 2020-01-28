Общество

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
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Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

РИА Новости08:06

Патриарх Кирилл: В России надо сократить количество абортов

Российская газета08:54

Патриарх Кирилл предложил улучшить демографию через «искоренение» абортов

Газета.Ru08:37

Патриарх Кирилл: сокращение абортов увеличит население страны на 10 млн за 10 лет

ТАСС08:24

Патриарх Кирилл назвал способ увеличить население России на 10 млн

РБК10:59

Патриарх выступил в Совете Федерации против абортов и суррогатного материнства

Вести.Ru07:45

Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек

Национальная служба новостей07:40
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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На Украине захотели репараций и часть Алмазного Фонда России

Радикальный политик призвал действующую власть Незалежной "стребовать с России за Вторую мировую войну и причитающиеся Киеву части Алмазного фонда".
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Политика

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ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
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NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
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В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
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Мировые цены на нефть снижаются

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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
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Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

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