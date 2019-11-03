Религия
RT на русскомПатриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ
Ранее патриарх передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту о единстве с РПЦ, которая была подписана в пятницу, 1 ноября. Как заявил архиепископ Иоанн, присоединение придаст импульс духовной жизни в Европе.
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с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью, сообщается на сайте РПЦ.Аргументы и Факты01 ноября в 11:30
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