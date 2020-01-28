Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПатриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убежден, что население РФ вырастет на 10 млн человек за 10 лет, если будут запрещены аборты. Об этом он заявил на рождественских парламентских встречах, передает РБК.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
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