Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.

с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».

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