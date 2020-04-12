Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл объяснил, для чего человечеству дан коронавирус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.
Интерфакс05:46

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Патриарх Кирилл: только Бог может остановить эпидемию

РИА Новости08:13

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Коммерсантъ08:05

Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Вести.Ru06:32

Патриарх Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел

Росбалт06:46

Патриарх Кирилл рассказал об истинном предназначении коронавируса

Московский Комсомолец06:08

Патриарх Кирилл рассказал, как обратить коронавирус на пользу человечеству

News.ru05:56

Патриарх Кирилл сказал, как обратить коронавирус на благо человечества

Интерфакс Религия05:42
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
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Технологии

IOS 14 позволит запускать приложения без установки

В исходном коде бета-версии мобильной операционной системы iOS 14 обнаружено упоминание функции, которая позволит запускать приложения без предварительной установки.
Pravda.Ru 10:48
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Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Энергетика

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
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Общество

Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
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Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
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Футбол

Фарфан объяснил свой комментарий о снижении зарплат в «Локомотиве»

Игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свое высказывание о снижении заработной платы игрокам клуба.
Vprognoze.ru 03:01
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Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
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Экономика

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС 10 апреля в 05:37
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Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Экономика

ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 04:51
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Общество

Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

Газета.Ru 16:11
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Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
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Политика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
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Культура

Динозавр и Человек-зеркало станут новыми героями шоу «Маски»

Культуромания 10 апреля в 01:22
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Общество

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда 09:24
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Общество

12 апреля в России отмечают День космонавтики

Северпост 07:03
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Футбол

Ким Чельстрём рассказал, как он переходил из «Спартака» в «Арсенал»

Чемпионат 12:13
Технологии

Сервис Microsoft Teams был усовершенствован на волне востребованности

Усовершенствования сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) Microsoft Teams были внедрены разработчиком на волне ажиотажной востребованности из-за ограничительных карантинных мер, сообщает 11 апреля портал engadget.com.
ИА Красная Весна 16:21
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
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Культура

BTS даст онлайн-концерт для поклонников

Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14
Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
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Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
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Политика

МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
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Космос

NASA рассказало о планах по освоению Луны

REGNUM 16:20
Здоровье

Вирусолог Альтштейн рассказал, кто устойчив к коронавирусу

Ранее в беседе с ФАН профессор Альтштейн заявил, что для того, чтобы понимать, как развивается ситуация с коронавирусом в России, необходимо проверять на COVID-19 всех людей, у которых диагностирована пневмония.
ФАН 13:23
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
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