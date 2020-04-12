Коронавирус
КоммерсантъПатриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.Интерфакс05:46
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Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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В исходном коде бета-версии мобильной операционной системы iOS 14 обнаружено упоминание функции, которая позволит запускать приложения без предварительной установки.
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Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
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Общество
Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии
Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
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Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
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Фарфан объяснил свой комментарий о снижении зарплат в «Локомотиве»
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Vprognoze.ru 03:01
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YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
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Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка
Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС 10 апреля в 05:37
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Экономика
ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам
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Ведомости 04:51
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Политика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
Культура
Динозавр и Человек-зеркало станут новыми героями шоу «Маски»
Культуромания 10 апреля в 01:22
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда 09:24
Общество
12 апреля в России отмечают День космонавтики
Северпост 07:03
Технологии
Сервис Microsoft Teams был усовершенствован на волне востребованности
Усовершенствования сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) Microsoft Teams были внедрены разработчиком на волне ажиотажной востребованности из-за ограничительных карантинных мер, сообщает 11 апреля портал engadget.com.
ИА Красная Весна 16:21
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Культура
BTS даст онлайн-концерт для поклонников
Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14
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На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru вчера в 11:24
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
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Космос
NASA рассказало о планах по освоению Луны
REGNUM 16:20
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Вирусолог Альтштейн рассказал, кто устойчив к коронавирусу
Ранее в беседе с ФАН профессор Альтштейн заявил, что для того, чтобы понимать, как развивается ситуация с коронавирусом в России, необходимо проверять на COVID-19 всех людей, у которых диагностирована пневмония.
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Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42