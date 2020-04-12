Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл объяснил, для чего человечеству дан коронавирус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.
Интерфакс05:46

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл сказал, как обратить коронавирус на благо человечества

Интерфакс Религия05:42

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

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Патриарх Кирилл рассказал, как обратить коронавирус на пользу человечеству

Телеканал 360°06:43

Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Вести.Ru06:32

Патриарх Кирилл рассказал об истинном предназначении коронавируса

Московский Комсомолец06:08

Патриарх Кирилл рассказал, как обратить коронавирус на пользу человечеству

News.ru05:56

Патриарх Кирилл: только Бог может остановить эпидемию

РИА Новости08:13
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Единоборства

Соловьев: Хабиб и Конор подружатся, у них будут прекрасные отношения

Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое отношение к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также прокомментировал противостояние Хабиба с экс-обладателем поясов UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
Metaratings 06:25
2
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,4K
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
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Авто

Стали известны главные недостатки обновленной Lada 4x4

Эксперты изучили основные жалобы владельцев и назвали главные недостатки «Нивы».
NewInform 08:19
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Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
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Здоровье

На Кубани выявили 31 новый случай коронавируса

Число заболевших в стране достигло 15770 тыс. человек. В Краснодарском крае в минувшую субботу коронавирус подтвердился у 13 жителей.
Краснодарские известия 04:20
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Происшествия

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске

По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
2,3K
Политика

В Киеве презентовали проект новой военно-морской базы в Азовском море

Украина намерена построить новую военно-морскую базу на Азовском море за два года.
Военное обозрение вчера в 12:29
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Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv вчера в 05:05
12
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
РИА Новости 07:08
8
Политика

Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
2
Происшествия

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
REGNUM 07:11
498
Общество

Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
41
Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
163
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
134
Общество

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
1
Общество

Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля

Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля.
Известия 07:22
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Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
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Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
17
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
2K
Общество

В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая

Новые Известия 08:22
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Общество

Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
5
Здоровье

За сутки в Челябинской области не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки новых случаев, подтвержденных двойным тестированием, не выявлено.
Южноуральская панорама 02:36
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Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
26
Общество

В Воронежской области умер первый пациент с коронавирусом

В Воронеже умерла женщина 65 лет, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным.
Коммерсантъ 09:38
26
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
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