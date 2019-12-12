Религия
Вечерняя МоскваПатриарх Кирилл совершил обряд отпевания Юрия Лужкова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил обряд отпевания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, передает корреспондент «ВМ» с места событий. Церемония прощания с экс-градоначальником продолжается.
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с чего всё началось
Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.Интерфакс10 декабря в 08:27
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Общество
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Шоу-бизнес
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Общество
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Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Политика
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Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
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Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США и мире
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и ЧП, произошедшими на его почве, в США и мире.