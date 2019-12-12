Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.

с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил обряд отпевания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, передает корреспондент «ВМ» с места событий. Церемония прощания с экс-градоначальником продолжается.

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