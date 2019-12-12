Религия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПатриарх Кирилл совершил обряд отпевания Юрия Лужкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил обряд отпевания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, передает корреспондент «ВМ» с места событий. Церемония прощания с экс-градоначальником продолжается.
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.
Интерфакс10 декабря в 08:27

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Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

Известия04:28

Патриарх Кирилл начал отпевание Юрия Лужкова

РИАМО03:05

Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

ТАСС04:11

Патриарх Кирилл совершил обряд отпевания Юрия Лужкова

Вечерняя Москва04:10

Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

РИА Новости03:55

Патриарх Кирилл начал отпевание Ю.Лужкова в храме Христа Спасителя

Агентство Москва03:02

Отпевание Лужкова завершилось в храме Христа Спасителя

Москва 2404:24
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