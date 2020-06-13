Религия

BFM.ruBFM.ruПатриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова. Предстоятель сообщил об этом в воскресенье после церемонии освящения храма и первого богослужения в нем, отмечает ТАСС.
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Настоятелем главного храма Вооруженных сил России стал патриарх Кирилл

Коммерсантъ05:34

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

РБК07:34

Патриарх Кирилл оценил значение главного храма Вооруженных Сил

РИА Новости06:37

Александр Каньшин: Из армейской святыни не надо делать политического монстра

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Патриарх Кирилл лично станет настоятелем главного храма Вооруженных сил

ТАСС06:10

Шойгу назвал освящение главного храма Вооруженных сил знаменательным событием

Российская газета07:44

Песков: Путин не планирует посещать освящение главного храма ВС РФ

Русская народная линиявчера в 05:08
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Политика

Путин прокомментировал беспорядки в США

В качестве примера Путин привёл действия демократов, которые после прихода к власти «абсолютно демократическим» способом президента Дональда Трампа придумали «всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Мария Агапова дебютировала на турнире UFC on ESPN 10 досрочной победой

Казахстанская девушка-боец Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс в рамках турнира UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе.
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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
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Происшествия

В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги

На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
КП - Кубань вчера в 15:18
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Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Озвучены причины крушения катера на Камчатке

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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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Экономика

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
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Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии.
Москва 24 11 июня в 02:31
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Политика

"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина

Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
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Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
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Экономика

Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины

ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Резервный Банк Австралии любыми средствами пытаются спасти финансовые системы своих стран, а заодно — и всю мировую.
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Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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Израиль начинает строительство поселения в честь Трампа

Израиль приступает к реализации практических шагов по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
Коммерсантъ 08:17
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
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Кино

Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

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Конспирологи заявили о новом конце света через неделю

По словам конспирологов, ученые неправильно определили дату конца света, спрогнозированную майя.
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Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
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Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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