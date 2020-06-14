Религия
BFM.ruПатриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова. Предстоятель сообщил об этом в воскресенье после церемонии освящения храма и первого богослужения в нем, отмечает ТАСС.
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Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
В Петербурге отменят ряд ограничений с 15 июня
Как сообщал ранее губернатор города Александр Беглов, поэтапное снятие ограничений в Петербурге согласовывается с Роспотребнадзором.
Новые Известия вчера в 11:49
Космос
Учёные разгадали тайну радиосигналов из глубин Антарктиды
Импульсная антенна ANITA, поднятая над Антарктидой отметила появление необычных радиосигналов, идущих от поверхности.
HotGeo 11 июня в 06:19
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Игры
Escape from Tarkov выйдет на консолях
CyberSport.ru вчера в 14:28
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings 07:27
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Шоу-бизнес
Тодоренко публично признала «все свои ошибки»
Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше.
ФАН 07:07
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Шоу-бизнес
Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
Анастасия Волочкова, которую экс-телеведущая Дана Борисова обвиняет в алкоголизме, устроила своей оппонентке балетный «ад», чтобы доказать: если бы балерина пила по-черному, то не смогла бы выполнить сложные трюки.
НТВ 05:00
Здоровье
Коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей
Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 14 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
Zabnews.ru 07:35