Религия
Российская газетаПатриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России. "Я хотел бы возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма", - сказал патриарх после окончания церемонии великого освящения и первой божественной литургии.
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Здоровье
Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса
Ограничительные мероприятия и режим самоизоляции в Забайкалье продлевают из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 05:17
Происшествия
Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двух сахалинцев
Коронавирусная инфекция нового типа не является причиной гибели двух сахалинцев в ночь на 14 июля.
Сахалин.Инфо 07:06
Общество
Правительство увеличило пособие для безработных
"На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты", — говорится на сайте правительства России.
PRO Город Чебоксары 03:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 12 июня в 07:39
Происшествия
Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов
Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 06:51
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Армия и оружие
Турция намерена создать две военные базы в Ливии
Деловое.ТВ 05:10
Политика
Путин объяснил демократичность поправок к Конституции
Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент.
Российская газета 07:24
Футбол
«Зенит» пока не предложил Кокорину новый контракт
"Зенит" на сегодняшний день не предложил новый контракт своему футболисту Александру Кокорину, играющему на правах аренды в "Сочи", утверждает Вовsоссеr.
ProstoProSport 05:05
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Общество
В Омской области выявлено 85 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба Омской области на 13 июня, в регионе выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 03:22
Общество
Кабмин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
RT на русском 06:15
Наука
Ученые выяснили, какой цвет волос продлевает жизнь
Новое исследование ученых показало, что имеется связь между цветом волос и количеством прожитых лет.
Газета DAILY 07:34
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о своей даче на Женевском озере в Швейцарии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио «Говорит Москва» рассказал о своем имуществе.
iReactor 07:19
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Общество
Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых.
Ivbg.ru 06:55
Происшествия
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета
В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 1000
Темп прироста за сутки составил 4,6%. Всего в Приамурье выявлено 1018 случаев коронавируса.
Телепорт 02:43
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке.
Газета.Ru вчера в 18:15