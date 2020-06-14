Религия

Российская газетаРоссийская газетаПатриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России. "Я хотел бы возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма", - сказал патриарх после окончания церемонии великого освящения и первой божественной литургии.
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Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооруженных сил

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