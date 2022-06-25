«После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы», — утверждает в своём сообщении Кураев.