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Патриарх Кирилл упал в храме в Новороссийске во время литургии

Предстоятель РПЦ после освящения храма в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских поскользнулся на мраморе.
Московский Комсомолец
Трансляция проповеди патриарха ведется телеканалом Кубань24.
РИА Новости
Телеграм-канал сообщает, что запись с сайта "Союз", где велась трансляция, уже удалили.
Накануне.Ru
«После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы», — утверждает в своём сообщении Кураев.
REGNUM

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма в Новороссийске
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Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в Новороссийске
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