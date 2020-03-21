Коронавирус
Lenta.ruПатриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Читать в источнике
Оценить339
Подробнее о событии
Показать все источники
В России утвердили текст специальной молитвы в связи с угрозой распространения коронавируса
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:21
Как христиане, мусульмане, иудеи, буддисты и пастафариане реагируют на коронавирус в РФ
Коммерсантъвчера в 11:00
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Политика
Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
Происшествия
Похожий на снаряд предмет нашли на северо-востоке Москвы
На Алтуфьевском шоссе отгородили мусоросжигательный завод после того, как там был найден похожий на снаряд предмет.
Спорт
Губерниев считает, что Олимпиады в Токио не будет
Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиада 2020 года в Токио будет отменена.
Происшествия
Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге
Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Общество
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Футбол
Роналду может потерять около 10 млн евро из-за коронавируса
Итальянские клубы могут серьёзно сократить оклады футболистам из-за коронавируса.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
Названы сроки прихода весны в Россию
Метеорологическая весна придет в Россию 25 марта. Сроки ее наступления назвали синоптики центра погоды «Фобос», сообщает РИА Новости.
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Политика
Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Общество
В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Общество
Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков
Экономика
Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России
«Одобрить стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в заявлении.
Общество
Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении
Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
Космос
Сгорающие ступени от ракеты, запущенной с Байконура, раскрасили ночное небо над Уралом
Как оказалось, это было сгорание в атмосфере второй ступени ракеты, запущенной с Байконура.
Армия и оружие
Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию
Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине
Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.