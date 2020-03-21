Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Футбол Экс-президент «Реала» умер от коронавируса Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.

Политика Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу "Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.

Общество Названы сроки прихода весны в Россию Метеорологическая весна придет в Россию 25 марта. Сроки ее наступления назвали синоптики центра погоды «Фобос», сообщает РИА Новости.

Здоровье Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.

Политика Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.

Экономика NYT указала на готовность России к экономическому кризису Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Экономика Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России «Одобрить стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в заявлении.

Общество Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.