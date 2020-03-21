Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
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В церквях России прочитают специальные молитвы для защиты от коронавируса

Известия06:05

В России утвердили текст специальной молитвы в связи с угрозой распространения коронавируса

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:21

Патриарх Кирилл утвердил тексты молитв в связи с пандемией коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:35

РПЦ утвердила особые молитвы из-за угрозы распространения коронавируса

РИА Новостивчера в 15:15

Во всех храмах РПЦ будут читать молитвы от коронавируса

Интерфаксвчера в 15:27

Глава РПЦ утвердил тексты молитв за победу над коронавирусом

Вечерняя Москвавчера в 17:35

Как христиане, мусульмане, иудеи, буддисты и пастафариане реагируют на коронавирус в РФ

Коммерсантъвчера в 11:00
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Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Российская газета 01:42
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru вчера в 17:02
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Похожий на снаряд предмет нашли на северо-востоке Москвы

На Алтуфьевском шоссе отгородили мусоросжигательный завод после того, как там был найден похожий на снаряд предмет.
Газета.Ru 05:43
Спорт

Губерниев считает, что Олимпиады в Токио не будет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиада 2020 года в Токио будет отменена.
МК-Спорт 05:54
Происшествия

Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru 20 марта в 21:26
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Футбол

Роналду может потерять около 10 млн евро из-за коронавируса

Итальянские клубы могут серьёзно сократить оклады футболистам из-за коронавируса.
Metaratings 05:30
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

Названы сроки прихода весны в Россию

Метеорологическая весна придет в Россию 25 марта. Сроки ее наступления назвали синоптики центра погоды «Фобос», сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:32
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Политика

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 10:00
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru вчера в 02:29
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

Orengrad.ru 05:24
Экономика

Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России

«Одобрить стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 06:19
Общество

Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении

Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 05:44
Космос

Сгорающие ступени от ракеты, запущенной с Байконура, раскрасили ночное небо над Уралом

Как оказалось, это было сгорание в атмосфере второй ступени ракеты, запущенной с Байконура.
КП - Екатеринбург 05:51
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Lenta.ru 05:04
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
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