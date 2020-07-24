Религия
RT на русскомПатриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). Об этом сообщается на сайте РПЦ.
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Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Армия и оружие
Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море
В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Министерстве обороны России.
Взгляд.ру 08:18
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался о дебоше, который якобы произошел на борту самолета, следовавшего из Казани в Москву.
РИА Новости 08:25
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Общество
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета 06:54
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Футбол
Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.
ProstoProSport 02:42
Общество
Россиянам, которые придут на несогласованные акции протеста с детьми, грозит уголовное наказание
Появление на несанкционированных митингах с детьми попадает под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, сообщил руководитель ГСУ Следственного Комитета по Москве Андрей Стрижов.
Эхо Москвы 08:04
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. 2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.
ПРАЙМ 02:16
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
Хоккей
Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»
CT news вчера в 18:40
Путешествия
Крым принял первый миллион туристов
REGNUM 02:41
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия
Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником «Крыльев» Лысцовым
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов может сменить клуб.
Sports.ru 06:54
Политика
На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты украинского МИД разработали документ под названием «Стратегия деоккупации Крыма», сообщила замглавы внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова в эфире телеканала «Дом».
Национальная служба новостей 08:07
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Общество
Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
РБК 08:11
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
RT на русском 07:00
Политика
Помпео признал, что США отстают от РФ в Арктике
Раньше США, заявляет Помпео, «были слишком наивными», наблюдая, как свои интересы в Арктике отстаивают Китай и Россия.
Вечерний курьер вчера в 12:25
Происшествия
Более 5000 водителей Ивановской области нарушили правила тонировки
ГИБДД Ивановской области подвела итоги работы с водителями в части нарушения требований тонировки автомобилей.
Ивтелерадио 22 июля в 11:29
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Lenta.ru вчера в 14:57
Футбол
Дзюба об Азмуне: могу напихать ему немножко
Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся.
РИА Новости 07:54
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15