Религия

RT на русскомRT на русскомПатриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). Об этом сообщается на сайте РПЦ.
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Двоевластие в Среднеуральском монастыре закончилось. Имя нового настоятеля

URA.Ru06:23

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Дождь03:58

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

RT на русском04:08

Патриарх Кирилл лишил сана мятежного схиигумена Сергия

РБК04:42

Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

РИА Новости03:55

Патриарх лишил сана мятежного схимонаха Сергия

Интерфакс03:54

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении схиигумена Сергия сана

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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

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В России назревает потребительский кризис

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Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

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