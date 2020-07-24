Религия
RT на русскомПатриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
Футбол
«Локомотив» подшутил над «Спартаком» на тему еврокубков
Второе строчку занял «Локомотив». Оба клуба выступят в групповом этапе Лиги чемпионов.
Vprognoze.ru 04:24
Экономика
Четыре из десяти крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку
Четыре из десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля увеличили минимальный первоначальный взнос на ипотеку, говорится в исследовании Маrсs, которое приводит газета "Ведомости".
Коммерсантъ вчера в 21:54
Путешествия
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 02:22
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК вчера в 15:47
Общество
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Политика
В ЕС допустили введение санкций против США из-за экспортных пошлин
Евросоюз (ЕС) готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС.
Известия 04:25
Общество
Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с коронавирусом, а власти постепенно отменяют ограничительные меры.
РБК 05:05
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК вчера в 18:02
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
ТАСС 05:17
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
В Стамбуле началась церемония открытия мечети Айя-София
Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
Москва-Баку.ru 04:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». В прокат картина должна выйти уже 27 августа.
Профиль вчера в 08:54
Футбол
Дом Фабиньо ограбили, когда он отмечал чемпионство с «Ливерпулем»
Дом ограбили, когда в нем никого не было. Фабиньо в это время отмечал чемпионство с «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 02:39
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Авто
Ford расширит линейку нового Bronco версией с кузовом пикап
В перспективе линейку внедорожника расширят версией с 3,0-литровым двигателем V6 (на Ford Explorer он развивает 370 л.с. и 515 Нм), но у грузовичка такой не будет — ему уготован двигатель V8 объемом 5,0 литров мощностью свыше 400 л.с. Компания планирует представить пикап в середине 2024 года в качестве модели 2025-го, но существует вероятность, что дебют состоится даже раньше.
Авторамблер 02:53
Финансы
Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25
Происшествия
Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена
Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
Газета.Ru вчера в 04:56