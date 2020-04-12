Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать750
с чего всё началось

Патриарх Кирилл объяснил, для чего человечеству дан коронавирус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.
Интерфакс05:46

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Вести.Ru06:32

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Коммерсантъ08:05

Патриарх Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел

Росбалт06:46

Патриарх Кирилл: только Бог может остановить эпидемию

РИА Новости08:13

Патриарх Кирилл рассказал об истинном предназначении коронавируса

Московский Комсомолец06:08

Патриарх Кирилл рассказал, как обратить коронавирус на пользу человечеству

News.ru05:56

Патриарх Кирилл сказал, как обратить коронавирус на благо человечества

Интерфакс Религия05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».
РБК вчера в 08:26
917
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
34
Экономика

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
ТАСС 11:36
793
Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
750
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
222
Авто

Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
10
Общество

Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии

Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
44
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
937
Общество

Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели

В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
6
Общество

В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
156
Наука

Часть экосистем мирового океана будет уничтожена уже через 10 лет

Хайтек+ 08:41
54
Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
2,3K
Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
490
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
620
Общество

В России отмечают День космонавтики

ГТРК Калуга 03:50
11
Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
468
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
68
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

Ведомости 13:06
160
Происшествия

В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода

В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть 08:12
8
Религия

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

ГТРК Алания 04:16
249
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
1,8K
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
178
Здоровье

Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии

Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 01:15
93
Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
524
Происшествия

В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
9
Происшествия

Под Курском на площади 5 гектаров горит сухая трава

Курск сегодня 12:57
Общество

Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
53
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
608
Здоровье

Медик рассказала о двух месяцах работы в «красной зоне» больницы

В своей статье для CIIC медик написала, что пустующие сейчас палаты ранее были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 09:57
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное