Коронавирус
URA.RuПатриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству. Об этом он заявил после службы в Храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье. Священнослужитель отметил, что трудности даются людям в качестве жизненных уроков.
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с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.Интерфакс05:46
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Экономика
Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Шоу-бизнес
Елена Летучая сломала ребро и выбыла из проекта «Танцы со звездами»
Летучая получила перелом десятого ребра, в результате чего выбыла из соревнований.
ФАН 14:37
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
Общество
Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Происшествия
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
Российская газета 14:41
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Общество
В России отмечают День космонавтики
ГТРК Калуга 03:50
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Кино
Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1
ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Шоу-бизнес
Пугачеву восхитили праздничные наряды дочери и внучки
Примадонна соскучилась по своим родным в изоляции. Певица поздравила семью с праздником, восхитившись яркими нарядами Орбакайте и внучки.
ФАН 06:35
Политика
Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса
Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).
Взгляд.ру 08:17
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Здоровье
В Башкирии зарегистрировали шесть очагов коронавируса
В Башкирии зарегистрировали шесть очагов коронавирусной инфекции.
Уфа1.ру 07:45
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Киберспорт
Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Происшествия
В Воронеже умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом
Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Воронеже, это 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта, сообщают в воскресенье власти региона.
РИА Новости 12:44
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Культура
Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты
Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
Слово и Дело 13:30
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Общество
Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса
Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания.
Kursk.com 14:15
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Происшествия
Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича
По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37