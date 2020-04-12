Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.

с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству. Об этом он заявил после службы в Храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье. Священнослужитель отметил, что трудности даются людям в качестве жизненных уроков.

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