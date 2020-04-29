с чего всё началось

Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Соответствующий указ опубликован на сайте РПЦ.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая. 2

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 449

Общество Власти Пермского края разрешили выезд на дачу в майские праздники Сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае власти рассмотрели вопрос о выезде жителей на дачи в майские праздники. 11

Общество Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года. 1

Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля. 4

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 149

Происшествия СК задержал замглавы Крымской железной дороги Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. 13

Происшествия В Казани полиция погналась за мужчиной без маски В одном из небольших магазинов находился мужчина без маски. Полицейский заявил ему, что придется пройти в отдел полиции. 26

Спорт Из европейского и российского PS Store исчезли более 18 игр Сегодня в PS Store стартовала очередная распродажа, однако некоторые её участники оказались недоступны в европейском и российском магазинах.

Футбол Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп. 4

Здоровье Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма. 11

Наука Самозаживляющийся полимер восстановился без помощи извне Китайские химики получили самозаживляющийся полимер: если разрезать образец из такого материала пополам, а затем положить две части вплотную друг к другу, через 10 минут он будет снова целым. 3

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 250

Общество Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 183

Происшествия Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский застрелился Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем кабинете. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 61

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 39

Общество Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе". 780