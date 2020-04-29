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Газета.RuГазета.RuПатриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Соответствующий указ опубликован на сайте РПЦ.
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с чего всё началось
«Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», — говорится в указе, опубликованном
 на сайте Московской городской епархии.
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Российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протодиакон Русской православной церкви. В 2004-2013 годах - профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ.
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