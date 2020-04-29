Коронавирус
Газета.RuПатриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления
Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Соответствующий указ опубликован на сайте РПЦ.
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с чего всё началось
«Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», — говорится в указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.РБК08:21
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:51
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Общество
Власти Пермского края разрешили выезд на дачу в майские праздники
Сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае власти рассмотрели вопрос о выезде жителей на дачи в майские праздники.
Business Class (Пермь) 10:15
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Происшествия
В Казани полиция погналась за мужчиной без маски
В одном из небольших магазинов находился мужчина без маски. Полицейский заявил ему, что придется пройти в отдел полиции.
Росбалт 07:35
Спорт
Из европейского и российского PS Store исчезли более 18 игр
Сегодня в PS Store стартовала очередная распродажа, однако некоторые её участники оказались недоступны в европейском и российском магазинах.
Игромания.ру 10:55
Шоу-бизнес
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие
Российская газета 09:44
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Политика
На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Футбол
Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru вчера в 14:36
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Эксперт рассказал об отличиях пандемии коронавируса в России и Европе
В России развитие и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем Европе.
Суть событий 10:17
Хоккей
Хоккеист Петров продлил контракт с «Ак Барсом»
РИА Новости 10:22
Здоровье
Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма.
Вести.Севастополь 03:22
Наука
Самозаживляющийся полимер восстановился без помощи извне
Китайские химики получили самозаживляющийся полимер: если разрезать образец из такого материала пополам, а затем положить две части вплотную друг к другу, через 10 минут он будет снова целым.
N+1 вчера в 11:15
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский застрелился
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем кабинете. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.
Открытый Нижний 11:14
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16