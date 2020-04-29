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Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». Как гласит указ, такое решение принято из-за публичного оскорбления памяти протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина.
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Патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в священнослужении соответствующим указом, опубликованным на сайте Московской городской епархии
 29 апреля.
Известия07:52

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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

РИА Новости08:23

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева

Газета.Ru08:11

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфакс07:54

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Московский Комсомолец08:08

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева

Эхо Москвы08:06

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Lenta.ru07:59

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева

Известия08:08
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Общество

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Общество

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В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
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Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки

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Известия 05:38
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Политика

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Политика

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Кино

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Энергетика

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
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Общество

Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется

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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

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В Петербурге от коронавируса умерли два пожилых мужчины

Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 12:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге зарегистрированы еще два случая смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:58
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Андрей Вячеславович Кураев
Российский общественный деятель
Российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протодиакон Русской православной церкви. В 2004-2013 годах - профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ.
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