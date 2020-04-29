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Lenta.ruПатриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». Как гласит указ, такое решение принято из-за публичного оскорбления памяти протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина.
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Патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в священнослужении соответствующим указом, опубликованным на сайте Московской городской епархии 29 апреля.Известия07:52
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