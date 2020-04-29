с чего всё началось

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». Как гласит указ, такое решение принято из-за публичного оскорбления памяти протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина.

Общество В Калужской области вводится масочный режим Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая. 215

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 330

Политика Постпред РФ дал характеристику претензиям США по соглашению СВПД Претензии США к соглашению по иранской ядерной программе являются нелепыми, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 12

Армия и оружие Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 238

Общество В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 19

Общество Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников. 3

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 9

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 99

Политика Атака на Китай. Запад поднял ставки в борьбе с Пекином На Западе все чаще говорят о вине Китая в распространении охватившей мир пандемии COVID-19.

Кино Legendary Pictures может экранизировать игры The Sims и SimCity Бербанк, США, 29 апреля 2020, 14:00 — REGNUM Кинокомпания Legendary Pictures может экранизировать видеоигры The Sims и SimCity.

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 73

Энергетика Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. 20

Общество Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,6K

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 61

Общество Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Aramco «Белоруссия закупила первую партию нефти объёмом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco», — приводит его слова ТАСС.