с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

Киберспорт VP.Prodigy уступила FTM. Это второе поражение в истории состава Следующий матч FlyToMoon на турнире пройдет 1 мая – в 17:00 мск команда встретится с Team Spirit. Virtus.pro открыла второй состав 1 апреля.

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 681

Происшествия Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе» Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил. 2

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 119

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 249

Общество В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19. 47

Армия и оружие Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве. 18

Общество На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 3

Общество Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. 960

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 78

Общество Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Всех приезжающих в Крым туристов поместят в обсерватор на две недели Власти Крыма приняли решение отправлять на две недели в обсерватор всех, кто приезжает на территорию республики и не имеет в регионе жилья или собственности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 160

Политика Володин объяснил разницу между Россией и США Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал Центробанк проводить разъяснительную работу среди россиян о том, почему одни страны пошли по пути прямой раздачи денег населению, а российские власти от этой идеи отказались. 710

Футбол Общее собрание РПЛ перенесено с 30 апреля на более поздний срок Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), посвященное судьбе сезона, перенесено с 30 апреля на неопределенный срок.

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 221

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в течение ближайших двух лет выпустит новое поколение модели Lada Granta.

Общество Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса - число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований.