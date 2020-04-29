Религия

ТАССТАССПатриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается
 на сайте Московской городской епархии.
Дождь11:47

Подробнее о событии

Кураев заявил о «никаком» отношении к запрету служить ему в церкви

РБК12:13

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

РИА Новости11:12

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфакс07:54

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС08:31

Патриарх запретил Кураеву служить за оскорбления, «невзирая на скорбь жены»

Московский Комсомолец11:20

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Подъём09:00

Андрей Кураев ответил на запрет патриарха проводить богослужения

Говорит Москва08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:11, Ашберн

Комментарии

Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
84
Киберспорт

VP.Prodigy уступила FTM. Это второе поражение в истории состава

Следующий матч FlyToMoon на турнире пройдет 1 мая – в 17:00 мск команда встретится с Team Spirit. Virtus.pro открыла второй состав 1 апреля.
Cyber.sports.ru 10:15
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
681
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
30
Авто

УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
28
Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
2
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
119
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
249
Общество

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
47
Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
35
Авто

Kia рассказала о новых кроссоверах для России

Автоновости дня 10:37
1
Космос

В Роскосмосе назвали дату посадки российской станции на Луне

Первая в современной истории России автоматическая станция совершит посадку на Луну в середине октября 2021 года.
Телеканал 360° вчера в 15:06
15
Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
18
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru 01:25
5
Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ 12:10
123
Общество

На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье

Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Live24 12:29
3
Технологии

«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»

За 35 лет работы с тромбозами пришлось сталкиваться с массивными тромбоэмболиями легочной артерии, «растворять» тромбы у пациентов, удалось создать методы диагностики и написать несколько учебников.
Доктор Питер 05:38
1
Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
960
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
78
Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
38
Общество

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Общество

Всех приезжающих в Крым туристов поместят в обсерватор на две недели

Власти Крыма приняли решение отправлять на две недели в обсерватор всех, кто приезжает на территорию республики и не имеет в регионе жилья или собственности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 04:30
160
Политика

Володин объяснил разницу между Россией и США

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал Центробанк проводить разъяснительную работу среди россиян о том, почему одни страны пошли по пути прямой раздачи денег населению, а российские власти от этой идеи отказались.
Южный Федеральный 08:11
710
Футбол

Общее собрание РПЛ перенесено с 30 апреля на более поздний срок

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), посвященное судьбе сезона, перенесено с 30 апреля на неопределенный срок.
ТАСС Спорт 11:46
Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
221
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
2,3K
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в течение ближайших двух лет выпустит новое поколение модели Lada Granta.
Известия 02:16
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
539
Общество

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса - число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований.
Аргументы недели 13:03
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
510
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Вячеславович Кураев
Российский общественный деятель
Российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протодиакон Русской православной церкви. В 2004-2013 годах - профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное