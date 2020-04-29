Религия
ТАССПатриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
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Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается на сайте Московской городской епархии.Дождь11:47
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Патриарх запретил Кураеву служить за оскорбления, «невзирая на скорбь жены»
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