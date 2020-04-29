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Газета.RuГазета.RuПатриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Соответствующий указ опубликован на сайте РПЦ.
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Патриарх запретил служить протодиакону Кураеву

Вести.Ru08:26

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал запрет в служении

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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

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Андрей Кураев прокомментировал решение патриарха отказать ему в служении

Московский Комсомолец09:02

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

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Андрей Кураев ответил на запрет патриарха проводить богослужения

Говорит Москва08:38
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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
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Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
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Общество

Сайт Vademecum был заблокирован из-за статьи о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от редакции удалить этот материал. По закону, у Vademecum были на это 24 часа, но вскоре доступ к сайту был закрыт.
Adindex.ru вчера в 23:46
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Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:37
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
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Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
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Общество

Туристов в Крыму ждет обязательная обсервация

Если после прибытия в Крым отдыхающий в течение нескольких часов не явится в обсерватор, то он будет объявлен в розыск, в отношении него составят ориентировку на немедленное задержание.
ТурДом 09:09
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Культура

Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

Ревизор.ру вчера в 09:17
Политика

Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»

Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 02:57
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Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Интерфакс Религия 08:45
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Экономика

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
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Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Экономика

ВВП США рухнул на 4,8% в I квартале

Министерство торговли США представило предварительную оценку ВВП в I квартале 2020 г. По его данным, он сократился на 4,8% в годовом выражении, что является худшим результатом со времени рецессии 2007-2009 гг. Это превзошло прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.
Ведомости 09:53
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину скоро выпишут из больницы

MedikForum.ru вчера в 17:49
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Армия и оружие

Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Взгляд.ру 07:14
Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
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Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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Общество

Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету

Верховный суд рекомендовал российским судам проводить судебные заседания по гражданским и уголовным делам в онлайн-формате в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 07:42
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Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

Известия 05:30
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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Андрей Вячеславович Кураев
Российский общественный деятель
Российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протодиакон Русской православной церкви. В 2004-2013 годах - профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ.
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