Коронавирус
Газета.RuПатриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления
Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Соответствующий указ опубликован на сайте РПЦ.
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Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс вчера в 10:49
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Общество
Сайт Vademecum был заблокирован из-за статьи о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от редакции удалить этот материал. По закону, у Vademecum были на это 24 часа, но вскоре доступ к сайту был закрыт.
Adindex.ru вчера в 23:46
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:37
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Общество
Туристов в Крыму ждет обязательная обсервация
Если после прибытия в Крым отдыхающий в течение нескольких часов не явится в обсерватор, то он будет объявлен в розыск, в отношении него составят ориентировку на немедленное задержание.
ТурДом 09:09
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 02:57
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Экономика
ВВП США рухнул на 4,8% в I квартале
Министерство торговли США представило предварительную оценку ВВП в I квартале 2020 г. По его данным, он сократился на 4,8% в годовом выражении, что является худшим результатом со времени рецессии 2007-2009 гг. Это превзошло прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.
Ведомости 09:53
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину скоро выпишут из больницы
MedikForum.ru вчера в 17:49
Армия и оружие
Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море
Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Взгляд.ру 07:14
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Общество
Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету
Верховный суд рекомендовал российским судам проводить судебные заседания по гражданским и уголовным делам в онлайн-формате в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 07:42
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11