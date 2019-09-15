Религия
РБКПатриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «РИА Новости».
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Патриарх Кирилл сообщил о закрытии темы разделения Русской церкви за рубежом
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
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