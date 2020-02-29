Религия
REGNUMПатриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
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