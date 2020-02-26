Религия
РИА НовостиПатриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
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