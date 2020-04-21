О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей. Его текст опубликовал Telegram-канал "Зеленый Змий". Священнослужитель рассказал, что многие религиозные организации испытывают финансовые трудности, особенно в Москве.

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