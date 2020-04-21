Религия
Газета.RuПатриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей. Его текст опубликовал Telegram-канал "Зеленый Змий". Священнослужитель рассказал, что многие религиозные организации испытывают финансовые трудности, особенно в Москве.
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с чего всё началось
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.РБК08:11
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Комментарии
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Политика
Путин и Роухани обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани провели телефонные переговоры.
Известия 10:23
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Энергетика
Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка
Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
Газета.Ru 10:49
Политика
Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Общество
В испытаниях биологического оружия уличили США испанцы
Evo-rus.com вчера в 11:13
Авто
В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня вчера в 08:59
Игры
Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной
Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.
Игромания.ру 08:17
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома
Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Известия Мордовии 09:54
Наука
Врачи рассказали о жестокости коронавируса
Врачи назвали коронавирус жестоким, потому что он поражает "почти все в организме", пишет Science.
Газета.Ru 10:06
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Происшествия
Трое москвичей, на которых составили протоколы о нарушении режима изоляции, написали жалобы на полицейских
В документах, в частности, говорится, что полицейские забирали людей в отделения в то время как не было никаких препятствий для составления протокола на месте.
Эхо Москвы 10:30
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Шоу-бизнес
Ольга Прокофьева сообщила, что Анастасии Заворотнюк «очень повезло»
В беседе с Борисом Корчевниковым ни Смолкин, ни Прокофьева не стали давать какие-то конкретные данные по поводу болезни Заворотнюк, но Ольга со своей стороны выразила уверенность, что Насте очень повезло.
Bimru.ru 08:32
Общество
«Яндекс» не намерен закрывать «Разговорчики» в навигаторе
Сервис «Яндекс» не планирует отключать функцию «Разговорчики» в своем приложении «Яндекс.Навигатор», сказали ТАСС в компании.
Коммерсантъ 08:52
Общество
Власти Республики Алтай изолировали Турочакский район
Sibnovosti.ru 04:49
Культура
Гражданин поэт (в маске) в «Новой газете». Михаил Ефремов и Орлуша: два видео
«План всеобщей собянизации»
Новая газета вчера в 05:00
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26