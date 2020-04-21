Религия

Газета.RuГазета.RuПатриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей. Его текст опубликовал Telegram-канал "Зеленый Змий". Священнослужитель рассказал, что многие религиозные организации испытывают финансовые трудности, особенно в Москве.
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с чего всё началось

Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК08:11

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В Минстрое пояснили, как РПЦ может получить отсрочку коммунальных платежей

News.ru14:16

В Минстрое рассказали, кто принимает решение об отсрочке коммунальных платежей для РПЦ

ТАСС13:30

Патриарх Кирилл просит власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Эхо Москвы08:33

Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Газета.Ru09:34

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Znak.com09:04

РБК: патриарх попросил дать церквям отсрочку по коммунальным платежам

Коммерсантъ10:28

Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

РБК08:11
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Комментарии

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Sony Pictures перенесла выход второй части «Венома»

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Воробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев допустил, что режим ограничений будет «безусловно» продолжен.
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

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Общество

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
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Экономика

Правительство предложило поддержать авиакомпании на 9,3 млрд рублей

«Рассматриваются дополнительные меры поддержки авиакомпаниям — 7,6 миллиардов рублей на возмещение недополученных доходов за март (далее — ежемесячно)», — указано в материалах правительства.
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Общество

Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:16
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Энергетика

Июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели втрое за день

В ходе торгов 21 апреля июньские фьючерсы на нефть техасской марки WTI снижались до $6,55 за баррель, при том, что открылись торги на уровне $21,33.
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

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Общество

В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд

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Энергетика

Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле

Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
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УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.
Vprognoze.ru 11:45
Общество

«Аэрофлот» и «Победа» остановят продажи через Aviasales

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» (входят в группу «Аэрофлот») отказались от сотрудничества с сервисом продажи авиабилетов Aviasales.
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Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

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Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

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Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

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О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае

Китайские врачи обнаружили необычные изменения в организме после заболевания коронавирусом.
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Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
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Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

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Российский Вестник 06:27
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Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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