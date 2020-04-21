Религия
Газета.RuПатриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей. Его текст опубликовал Telegram-канал "Зеленый Змий". Священнослужитель рассказал, что многие религиозные организации испытывают финансовые трудности, особенно в Москве.
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с чего всё началось
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.РБК08:11
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Комментарии
Общество
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Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
Армия и оружие
Власти просят российских военных помочь итальянской Брешии
Регион больше всего пострадал о вируса Руководство Ломбардии попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих Италии помощь в борьбе с COVID-19, в дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа.
SM News вчера в 12:59
Экономика
Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
Общество
Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города
Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Финансы
Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора.
Газета.Ru 08:25
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
Королеве Елизавете II исполнилось 94 года
Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 94 года.
Интерфакс 11:23
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
В Москве ввели новые меры для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы вводят в городе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 10:38
Хоккей
Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.
Актуальные Новости 03:04
Биатлон
Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону
Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings вчера в 08:40
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Экономика
Экономист прогнозирует в скором времени обнищание россиян
Экономист прогнозирует усиление роли контролирующих и бюрократических структур.
Аргументы недели 08:31
Политика
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына
Российская газета 07:34
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50