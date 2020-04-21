Религия

Газета.RuГазета.RuПатриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей. Его текст опубликовал Telegram-канал "Зеленый Змий". Священнослужитель рассказал, что многие религиозные организации испытывают финансовые трудности, особенно в Москве.
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Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК08:11

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Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Znak.com09:04

Патриарх Кирилл попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Говорит Москва09:50

Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Газета.Ru09:34

Патриарх Кирилл попросил правительство об отсрочке коммунальных платежей для храмов

Дождь09:14

РБК: патриарх попросил дать церквям отсрочку по коммунальным платежам

Коммерсантъ10:28

Патриарх Кирилл просит власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Эхо Москвы08:33

Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

РБК08:11
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Комментарии

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