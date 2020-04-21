Религия
Деловое.ТВПатриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
Патриарх Кирилл попросил у властей предоставить отсрочку по коммунальным платежам для церквей. По словам главы РПЦ, раньше по счетам платили из пожертвований, которых сейчас стало меньше. Соответствующее письмо патриарх направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
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О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.РБК08:11
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