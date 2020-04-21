Религия
Газета.RuПатриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх обратил внимание главы правительства, что церкви пользуются услугами ЖКХ по установленным тарифам. В то же время, как отметил священник, церкви существуют на добровольные пожертвования верующих, которые значительно сократились из-за введенных ограничений на фоне пандемии.
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с чего всё началось
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал глава Русской православной церкви.РБК08:11
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В беседе с Борисом Корчевниковым ни Смолкин, ни Прокофьева не стали давать какие-то конкретные данные по поводу болезни Заворотнюк, но Ольга со своей стороны выразила уверенность, что Насте очень повезло.
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Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
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Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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