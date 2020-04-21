«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал глава Русской православной церкви.

с чего всё началось

Патриарх обратил внимание главы правительства, что церкви пользуются услугами ЖКХ по установленным тарифам. В то же время, как отметил священник, церкви существуют на добровольные пожертвования верующих, которые значительно сократились из-за введенных ограничений на фоне пандемии.

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