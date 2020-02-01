Политика

Красная веснаКрасная веснаКлишас оценил предложение патриарха упомянуть Бога в Конституции

Предложение патриарха Кирилла упомянуть Бога в преамбуле Конституции прокомментировал глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, 1 февраля сообщает РИА Новости.
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«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram
 председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ридус01 февраля в 10:01

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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Известия01 февраля в 22:49

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

РИА Новости01 февраля в 23:12

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

Znak.com01 февраля в 07:59

«Чтобы все стало на свои места». Священник объяснил предложение патриарха вписать Бога в Конституцию

Телеканал 360°01 февраля в 14:11

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru01 февраля в 09:08

Патриарх Кирилл считает, что в Конституции должен быть упомянут Бог

ТАСС01 февраля в 08:58

«Эффект от этих нападок получается прямо противоположный»: В Сети поддержали идею упомянуть Бога в Конституции

Царьград01 февраля в 20:30
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн

Конституция России должна вобрать Бога-патриарх Кирилл

Вести.UZ01 февраля в 10:46
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
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Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

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Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Футбол

Лэмпард просит у руководства «Челси» заменить Кепу новым вратарем

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага потерял доверие главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
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Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
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На Украине опубликовали переговоры иранского пилота с диспетчером в день удара по «Боингу»

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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
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Красная весна вчера в 16:45
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Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
RT на русском 02:46
Кино

Лучшим фильмом премии BAFTA признали драму «1917»

Военная драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса, которая повествует о двух британских юных солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации «Лучший фильм» премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
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Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

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Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова оказался владельцем элитной недвижимости на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
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Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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Общество

Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

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Общество

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Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
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Космос

Астрономы заявили об обнаружении загадочных трещин во Вселенной

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Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы

Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала причины, по которым госпитализировали певицу.
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