Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram
 председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ридус10:01

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В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции

РИА Новости15:36

Патриарх Кирилл считает, что в Конституции должен быть упомянут Бог

ТАСС08:58

«Чтобы все стало на свои места». Священник объяснил предложение патриарха вписать Бога в Конституцию

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Lenta.ru09:08

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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

Znak.com07:59
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Конституция России должна вобрать Бога-патриарх Кирилл

Вести.UZ10:46
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
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