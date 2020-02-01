с чего всё началось

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

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Религия Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с одиннадцатой годовщиной его интронизации.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Общество Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и кафе В документе за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится, что владельцы продуктовых магазинов, кафе и ресторанов отныне должны перейти на усиленный режим дезинфекции.

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Здоровье Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.

Футбол «Марсель» пытался приобрести Кокорина Инициатива исходила от Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и хотел видеть его в «Марселе».

Общество Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.