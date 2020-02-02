с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

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