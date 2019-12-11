Религия
Газета.RuОтпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя
Отпевание и прощание с бывшим мэром Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя семьи градоначальника. Как отмечается, Храм будет открыт с 7.00 для желающих проститься с экс-мэром.
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с чего всё началось
Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.Интерфакс10 декабря в 08:27
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Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря
ТАСС10 декабря в 08:51
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