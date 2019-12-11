Религия

Газета.RuГазета.RuОтпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Отпевание и прощание с бывшим мэром Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя семьи градоначальника. Как отмечается, Храм будет открыт с 7.00 для желающих проститься с экс-мэром.
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.
Интерфакс10 декабря в 08:27

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В храме Христа Спасителя прошло отпевание Лужкова

ТК Звезда04:30

Патриарх Кирилл начал отпевание Ю.Лужкова в храме Христа Спасителя

Агентство Москва03:02

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря

ТАСС10 декабря в 08:51

Отпевание Лужкова завершилось в храме Христа Спасителя

Москва 2404:24

Отпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 03:19

Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

РИА Новости10 декабря в 08:58

В храме Христа Спасителя началось отпевание Лужкова

Mockva.ru03:29
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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