Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.

с чего всё началось

Отпевание и прощание с бывшим мэром Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя семьи градоначальника. Как отмечается, Храм будет открыт с 7.00 для желающих проститься с экс-мэром.

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