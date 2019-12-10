Религия
Интерфакс РелигияПатриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя
"Отпевание начнется в 11:00", - уточнил собеседник агентства. В своем соболезновании в связи с кончиной Лужкова патриарх отмечал, что воссоздание храма Христа Спасителя занимает особое место среди заслуг бывшего мэра столицы.
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Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.Интерфакс10 декабря в 08:27
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Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря
ТАСС10 декабря в 08:51
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