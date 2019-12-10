Религия

Интерфакс РелигияИнтерфакс РелигияПатриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

"Отпевание начнется в 11:00", - уточнил собеседник агентства. В своем соболезновании в связи с кончиной Лужкова патриарх отмечал, что воссоздание храма Христа Спасителя занимает особое место среди заслуг бывшего мэра столицы.
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.
Интерфакс10 декабря в 08:27

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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Интерфакс - Россия10 декабря в 08:21

СМИ смогут аккредитоваться на отпевание Лужкова до 14:00 11 декабря

Москва 24вчера в 04:12

Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

РИА Новости10 декабря в 08:58

Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя

Коммерсантъ10 декабря в 08:48

Отпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 03:19

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря

ТАСС10 декабря в 08:51

Лужкова будут отпевать в Храме Христа Спасителя

Московский Комсомолец10 декабря в 05:41
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
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Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
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