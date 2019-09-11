Религия

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
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Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

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